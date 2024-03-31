О том, что одна из причин урезания размера пенсионного пособия — продолжение трудовой деятельности без уведомления данного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Пенсионного фонду Украины (ПФУ) по Донецкой области.

Как стало известно, пенсионер обязан своевременно информировать органы ПФУ касательно своего трудоустройства либо начала предпринимательской деятельности. В соответствии с нормами ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», после официального устройства на работу/регистрации как ФЛП, пенсионер должен на протяжении 1 декады (10 дней), сообщить об изменении своего статуса в ПФУ, как лично посетив структурное отделение, так и внеся обновленную информацию о себе в персональный кабинет на web-портале э-услуг, воспользовавшись квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В ситуации, когда пенсионер не станет ставить в известность ПФУ, при последующей сверке данных в госреестрах, подобные сведения все равно «всплывут», и лишние начисленные суммы пособия придется вернуть, или добровольно, или после принудительного удержания 20 процентов выплат.

Ранее мы писали о том, какие пенсионные выплаты правительство гарантирует гражданам, всю жизнь отработавшим неофициально.