Владимир Путин перенес парад в честь Дня Победы

Владимир Путин

Стало известно, что Владимир Путин принял решение отменить все торжественные массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Президент РФ уточнил, что проведение ежегодного парада на Красной площади в нынешней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, сопряжено с большими рисками.

До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку. Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади,

— сказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Владимир Путин добавил, что и парад в честь Дня Победы, и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в 2020 году, но точную дату пока не уточнил.

Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу,

— обратился Владимир Путин к участникам «Бессмертного полка».

Напомним, что накануне к президенту с просьбой перенести парад в честь Дня Победы обратились ветеранские организации. Из-за пандемии коронавируса они предложили перенести торжественное мероприятие на другую дату, чтобы не подвергать угрозе всех его участников.

Примечательно, что раньше в прессе уже появлялась информация о возможном переносе парада, однако представитель Минобороны Игорь Конашенков эти слухи отрицал и говорил, что «все идет по плану».

На сегодняшний момент в России подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом, 2304 человек успешно вылечились, а 232 заболевших скончались. По всей стране введен режим самоизоляции, а в столице граждане могут передвигаться по городу только при наличии специального цифрового пропуска.

По материалам: www.spletnik.ru