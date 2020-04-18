Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Образы Кейт Миддлтон почти всегда безупречны — все-таки положение обязывает. Герцогиня одевается как у известных дизайнеров, так и порой выбирает более демократичные марки, но ассортимент «готового платья» не всегда способен удовлетворить требованиям к королевскому гардеробу. Многие вещи специально перешиваются для Миддлтон: меняются длина, линия декольте, цвет, а иногда и крой! В нашем материале предлагаем узнать о некоторых таких модных усовершенствованиях.

Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Британская королевская семья придерживается особых правил, когда речь заходит об одежде. Например, исключены не только неоправданно короткие юбки, но и слишком длинные дневные платья, чересчур роскошные или яркие наряды, разрезы, которые будут обнажать тело, если вы наклоняетесь или садитесь, и ткани, которые мнутся.

С тех пор как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, второго в очереди на британский престол, многие наряды в ее гардеробе перешивались в соответствии с этими правилами, ведь требования к внешнему виду супруги будущего короля строже, чем к виду других членов семьи.

Надо отметить, что начало этого пути было для Кейт нелегким, ведь в прессе появлялись сообщения, что королева Елизавета II была не в восторге от того, как одевалась ее новая родственница.

Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон

Якобы, по мнению королевы, Кейт носила слишком короткие юбки, кроме того, нередко выбирала одежду и аксессуары демократичных марок, в то время как Елизавета II считала, что на официальных мероприятиях Кейт должна появляться в украшениях из королевской коллекции и с драгоценной тиарой на голове.

Все уроки Миддлтон с тех пор явно усвоила, и сегодня ее образы соответствуют положенному протоколу. Впрочем, из-за этого многим стиль герцогини Кембриджской кажется довольно скучным и старомодным, но это обманчивое впечатление, ведь многие наряды Кейт взяты из актуальных коллекций, вот только узнать их подчас бывает трудно из-за внесенных изменений.

Коллекции за герцогиню отсматривала ее стилист Наташа Арчер (она работала с Кейт с 2014 года, и только в прошлом году ее на время декретного отпуска заменила экс-редактор Vogue Вирджиния Чэдвик-Хили), выбирая ключевые фасоны и принты, которые затем же обсуждала с Миддлтон.

Кстати, небольшие изменения в наряды Арчер вносила сама. Например, если речь шла о том, чтобы убрать слишком глубокий вырез. А вот уже более значительные корректировки заказывали в ателье брендов.

Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

В 2012 году во время визита в Сингапур Кейт появилась в платье с принтом из весенне-летней коллекции Erdem того же года. Основные элементы платья, такие как плиссировка или пояс, были сохранены, но для герцогини изменили линию выреза с круглого на более продолговатый, а также добавили к платью рукава.

Кейт также надела белое нижнее платье, что сделало принт еще более контрастным. Преобразованная модель смотрится едва ли не лучше оригинала.

Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Но так получалось не всегда — порой вместо добавления деталей от них, наоборот, приходилось избавляться, что лишало наряд первоначальной изюминки.

В марте 2016 года на службе, посвященной 90-летию королевы Елизаветы II, Кейт появилась в сером пальто от того же бренда Erdem из осенней преколлекции 2015 года. Изготовленный из перфорированного материала с имитирующим кружево принтом наряд имел еще и заметные детали вроде ремней на манжетах, погон и накладок на груди. Однако для герцогини все они были нещадно убраны.

Кейт Миддлтон в пальто от Erdem

Но лаконичность модели — не единственное, на что обращают внимание, когда есть необходимость кастомизировать модель для герцогини. Наряды представительницы королевской семьи не должны быть слишком откровенными, ну а среди дизайнерских вещей нередко встречаются весьма сексуальные фасоны. В таких случаях оригинальный наряд в ателье сделают более скромным.

Так было с зеленым платьем от Temperley London, в котором герцогиня появилась на публике во время официального визита в Индию и Бутан в апреле 2016 года. В оригинальной модели лиф кружевного наряда был полупрозрачным, что Кейт себе позволить, конечно, не могла.

В итоге грудь прикрыли дополнительной плотной вставкой, оставив, впрочем, прозрачное кружево на плечах, а также кружевные рукава.

Кейт Миддлтон в платье от Temperley London

Существенные правки вносились и в некоторые наряды от любимого бренда Миддлтон Alexander McQueen. В сентябре 2016 года Кейт и Уильям отправились в тур по Канаде, и на встрече с премьер-министром страны Джастином Трюдо Кейт появилась в белом платье с красным узором из круизной коллекции бренда 2017 года.

Для герцогини платье удлинили на 25 сантиметров, а также перешили рукава, заменив многослойные рукава-колокольчики на более классические с белыми манжетами, что придало платью деловой и формальный вид.

Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen

Ну а вот кремовое платье, в котором Кейт появлялась и на крестинах принца Джорджа, создали практически с нуля, оставив от первоначального дизайна лишь волнистую оборку по центру.

Бывает, впрочем, и обратная ситуация — в наряд вносят лишь небольшие коррективы, чтобы привести образ в соответствие с королевскими приличиями.

Например, шифоновое вечернее платье от Jenny Packham перешло в гардероб герцогини практически в первозданном виде, разве что в другом цвете и с более прикрытым лифом.

Кейт Миддлтон в платье от Jenny Packham

А из твидового платья от Erdem пришлось убрать лишь вырез на животе — в остальном наряд вполне соответствовал королевскому дресс-коду.

Кейт Миддлтон в платье от Erdem

Иногда вещи полностью перешиваются. Например, платье-рубашку шоколадного оттенка от Mint Velvet переделали в блузку для визита Кейт в Пакистан в прошлом году. Ее герцогиня дополнила своей любимой кожаной жилеткой Really Wild и коричневой юбкой.

Кейт Миддлтон в рубашке от Mint Velvet

Дошивали и кружевную светло-голубую блузку от Elie Saab, которую Кейт надевала в прошлом году на скачки Royal Ascot: в оригинале у нее были короткие рукава, ну а вот для герцогини пришлось сделать длинные, которые смотрятся более элегантно и аристократично.

Кейт Миддлтон в блузке юбке от Elie Saab

Подправить детали пришлось и в темно-зеленом платье от бренда Beulah London, в котором Кейт появлялась на публике в январе прошлого года. В оригинальном наряде у рукавов были манжеты-колокольчики, но, похоже, для официального выхода герцогини их посчитали слишком игривыми. В итоге у платья были обычные зауженные рукава.

Кейт Миддлтон в платье от Beulah London

Слишком яркие детали в королевских образах (если речь, конечно, не идет о фамильной броши) тоже не приветствуются, поэтому пришлось убирать вышивку в виде часов с зеленого платья от Dolce & Gabbana, в котором Миддлтон появилась на Уимблдоне.

Кейт Миддлтон в платье от Dolce & Gabbana

«Подредактировать» пришлось и красно-белое платье от Alessandra Rich, в котором Кейт появилась в одной из рождественских передач на британском телевидении. Пришлось зашить глубокий вертикальный вырез и добавить бант.

Кстати, эта деталь с приходом Вирджинии стала появляться в гардеробе герцогини все чаще — начало было положено фиолетовой блузкой Gucci, которую тогда оценили все, отметив, что стиль Миддлтон стал более свободным, но не потерял своего изящества.

Кейт Миддлтон в платье от Alessandra Rich

А вам больше нравятся старые или новые версии нарядов Кейт?

По материалам: www.spletnik.ru