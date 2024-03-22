О том, что РФ якобы наконец находится в состоянии войны с Украиной, поскольку страны Запада начали оказывать поддержку Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на заявление личного секретаря кремлевского тирана Владимира Путина, Дмитрия Пескова, опубликованное в «Аргументах и фактах».

По словам Пескова, все «это» поначалу происходило в рамках так называемой «специальной военной операции» (СВО), однако, как только в Украине сформировалась «компашка» из стран «коллективного Запада», активно поддерживающая Киев, — «для нас [РФ] это уже стало войной».

Пресс-секретарь Кремля акцентировал на своей убежденности в собственной правоте, но попутно не сдержался, указав на то, что РФ не намерена допускать существования у своих границ государства, которое задокументировало свою позицию об использовании любых методов для возвращения Крымского полуострова, «не говоря уже о территории новых регионов».

Ранее мы писали о том, что Песков оскорбился на «беспрецедентное давление» США и Евросоюза на Китай.