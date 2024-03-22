В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Повалий объяснила, почему 9 мая в Кремле на фоне украинского флага и георгиевских лент перед генералами Вооруженных сил российской Федерации она решила исполнить «Пісню про рушник», информирует «НБН».

Артистка в беседе с пропагандистом Борисом Корчевниковым рассказала, что готовилась к этому выходу на сцену и для нее было важно в День победы исполнить украинскую песню.

По ее словам, перевороты и революции якобы «для кого-то», а не для всех ее соотечественников. Путинистка заявила, что она всегда жила с мыслями о «единстве народов».

«Я прямо горжусь своим выступлением», — с улыбкой сообщила предательница Украины.

Напомним, что на прошлой неделе Повалий в комментарии российскому СМИ отличилась абсурдным заявлением о своей национальности.