Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: «Настоящая жизнь обязательно вернется ко всем нам»

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Изоляция толкает нас к вынужденным переменам, заставляет придумывать новые способы решения привычных задач, и в этой тревожной атмосфере важно оставаться оптимистом. Юлия Высоцкая им остается, публикуя архивные кадры их Италии, которая в этом году больше многих других стран пострадала от коронавируса. Актриса и телеведущая поделилась с фолловерами в соцсети фотографиями 2012 года, сделанными в Тоскане, когда вокруг все было хорошо.

Саша! @sashagusov знает что сказать, как рассмешить, как подглядеть настоящую жизнь… которая обязательно вернется ко всем нам… (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— подписала она фотографии, сделанные Александром Гусовым.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Супруга Андрея Кончаловского в недавнем интервью сказала, что сейчас убеждается в том, что жизнь развивается покруче любого романа.Никогда не могла себе представить, что все происходящее сейчас может произойти по-настоящему, а не в кино,— сказала Юлия.

Тем не менее, самоизоляция и возможность долго не выходить из дома позволили ей сделать то, чем она раньше не занималась, в том числе регулярно готовить для семьи.Я готовила для YouTube, для телека и для друзей. И крайне редко готовила для своих дома. В ежедневной рабочей жизни этого не делала. Что я буду готовить утром, если у меня вечером спектакль и я не ем в течение дня?! А когда прихожу после спектакля, для меня нормально съесть кусок сыра, какой-то тост или сухарик,— призналась она.

По материалам: www.spletnik.ru