О том, у кого подрастет размер пенсионных пособий с апреля, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обнародованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, процесс автоматического перерасчета размера выплат затронет лишь определенных особ:

достигших возраста в 65 лет;

имеющих требуемый объем трудового стажа (у женщин — от 30 лет, а у мужчин — от 35 лет);

нетрудоустроенных официально.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Кабмина № 185 от 23 февраля 2024 года, предусматривается определенная льгота для неработающих лиц, имеющих полноценный стаж и которым исполнилось 65 лет — размер пенсионного пособия данной категории граждан не может быть менее 3 370 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие пенсионные выплаты государство гарантирует гражданам, всю жизнь проработавшим неофициально.