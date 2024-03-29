О том, что рассказал гендиректор компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк, являющийся промоутером Усика относительно некоторых финансовых нюансов поединка Беринчика и Наваррете, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического Telegram-канала LuckyPunch.

«Рекламный агент» Усика не стал прямо высказываться о точной сумме, которую может заработать Беринчик за поединок, но уверен — размер вознограждения будет весьма приемлемым как для чемпионской схватки. Кроме того, Красюк подчеркнул — уровень Беринчика соответствует мировому, поскольку наш соотечественник в свое время не только стал серебряным призером «Олимпиады», но и официально претендовал на титул WBO.

Также, поскольку из-за некоторых обстоятельств, у Беринчика отсутствовала возможность подраться за титул WBO, то он сможет рассчитывать на гонорар-«компенсацию», адекватный «чемпионскому поединку».

Ранее мы писали о том, что экс-чемпион мира Уолтерс называл сценарий, при котором Ломаченко потерпит поражение в титульной схватке с Камбососом.