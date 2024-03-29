О том, что в течение последних недель прослеживается «интересная» тенденция роста подобной передислокации, а потом и скапливания бронированной техники армии Путина на Крымском полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале «АТЕШ».

В соответствии с информацией, которой располагают крымские партизаны, на днях, на территорию Евпатории, оккупанты переместили не менее 31 танка, что свидетельствует о переброске фактически целого танкового батальона.

Кроме того, агентам движения сопротивления удалось вступить в контакт с одним из офицеров указанного российского подразделения, который сообщил — этот батальон решили перебросить на полуостров, стараясь интенсивнее нарастить численность «крымской группировки» ВС РФ.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Атеш» выясняли, почему захватчики увеличивают количество установок ПВО в Севастополе.