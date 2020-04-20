«Я верю в брак, но пока не думаю об этом»: Коди Симпсон рассказал об отношениях с Майли Сайрус

Майли Сайрус и Коди Симпсон

На днях 23-летний австралийский певец Коди Симпсон дал интервью изданию The Sydney Morning Herald. Он рассказал, что очень счастлив с 27-летней Майли Сайрус и дорожит отношениями с любимой.

Отношения с Майли — это нечто прекрасное, что происходит в моей жизни. Она креативная и независимая, она мотивирует меня быть самим собой. Мы оба творческие личности, которые поддерживают друг друга в нашей работе,

— признался он, отметив, что певица также вдохновляет его.

Майли — моя муза. Романтические стихи, которые я пишу, — они во многом посвящены ей. То, что происходит в моей личной жизни, неизбежно проявляется в моем творчестве,

— отметил Симпсон.

Испольнитель поделился своими мыслями о браке.

Я верю в брак, но пока не слишком много думаю об этом. Я слишком молод, чтобы думать о этом, честно говоря. Я просто продолжаю окружать себя позитивными женщинами, которые вдохновляют меня и учат меня новым вещам каждый день,

— признался Коди.

Он также рассказал о сильных и независимых женщинах, которые поддерживают его (в этот список входит и Майли, конечно).

Моя бабушка по материнской линии, Гейл, всегда оказывала на меня огромное влияние. Эта мудрая женщина каждый день в 5:30 утра водила меня на занятия плаванием,

— сказал он.

Коди также тепло отзывался о бабушке по отцовской линии и своей матери Энджи, которая показала прекрасный пример того, что такое надежный и ответственный человек. Именно она изначально предложила переехать всей семьей из Австралии в Соединенные Штаты, чтобы Симпсон мог продолжить заниматься музыкой.

Я многим обязан этим женщинам. Моя способность принимать правильные решения развилась благодаря воспитанию: я не хочу разочаровывать маму или моих бабушек,

— пояснил певец.

1 апреля Майли и Коди, которые сейчас вместе находятся на изоляции, отметили полгода с начала отношений. В этот день Симпсон поделился черно-белой фотографией своей возлюбленной.

Шесть месяцев с тобой стоят целой жизни с кем-нибудь еще. Я люблю тебя,

— подписа певец фото.

Майли Сайрус и Коди Симпсон начали встречаться в начале октября прошлого года, спустя полтора месяца после того, как исполнительница развелась с актером Лиамом Хемсвортом. Тогда папарацци застали Майли и Коди за поцелуями на свидании.

По материалам: www.spletnik.ru