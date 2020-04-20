Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как проходит их самоизоляции с тремя детьми

Принцы Уильям и Луи и Кейт Миддлтон

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, как и миллионы людей во всем мире, сейчас находятся на самоизоляции вместе со своими детьми: шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которому скоро исполнится два года. Как и всем родителям маленьких детей, им ежедневно приходится сталкиваться с трудностями. Об этом они рассказали в пятницу в интервью каналу BBC. Кейт Миддлтон призналась, что сначала пыталась подобрать нужные слова, чтобы поговорить с детьми о пандемии коронавируса.

Как и у многих семей на самоизоляции, у нас тоже были взлеты и падения. Джордж намного старше Луи, но они оба очень сознательны, и это меня поражает. И хотя не хочется их слишком пугать, я думаю, что целесообразно будет изложить все доступным и понятным им языком,

— сказала она.

Принцесса Шарлотта, Кейт Миддлтон, принцы Джордж и Уильям

Старшие дети герцогов Кембриджских сейчас находятся на домашнем обучении. Принц Уильям отметил, что это довольно весело, а его супруга призналась, что они даже схитрили, продолжая заниматься с детьми во время пасхальных каникул.

Только не говори им об этом! Чувствую себя, как будто поступила подло!

— обратилась она к мужу.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

У детей столько энергии, что я даже не могу представить, откуда она берется. К концу дня вы составляете целый список всех дел, которые сделали. Итак, вы ставите палатку, затем разбираете палатку, готовите, печете. В конце дня вы понимаете, что они прекрасно провели время, но вместе с тем удивляетесь, как много всего происходит за один день,

— сказала герцогиня.

Супруги добавили, что с остальными членами семьи они поддерживают связь при помощи видеозвонков. Правда, не всегда им это удается сделать легко — принц Луи, по их признанию, проявляет к таким чудесам техники большой интерес и едва удерживается от того, чтобы ненароком не прервать разговор родителей с родственниками.

Он видит красную кнопку и ему всегда хочется ее нажать,

— сказал принц Уильям о младшем сыне.

По материалам: www.spletnik.ru