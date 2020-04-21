Финансовый эксперт: Меган Маркл и принц Гарри теряют деньги

Меган Маркл и принц Гарри

Покинув королевскую семью, принц Гарри и Меган Маркл хотели добиться финансовой независимости и начать самостоятельную жизнь, но, кажется, это будет не так просто. По крайней мере, так считает финансовый эксперт Бретт Арендс, который сделал прогноз в статье для издания Market Watch.

Главная причина возможных неудач герцога и герцогини Сассекских заключается в том, что, по мнению специалиста, они покинули дворец в самое неподходящее время.

Меган Маркл и принц Гарри

Брексит оставил британский фунт очень слабым на международных биржах. В результате состояние Гарри в Америке будет намного меньше, чем оно было бы еще несколько лет назад,

— считает эксперт.

Кроме того, смуту в планы пары зарабатывать самим вносит и пандемия коронавируса — кинопроизводство и рекламные съемки, на которые могла рассчитывать Меган, приостановлены. Единственным ее проектом пока стал лишь документальный фильм Disney «Слон», который она озвучила.

Одним словом, стабильного дохода у Меган и Гарри пока нет, а вот расходов уже хватает, ведь они потратились на аренду дома в Канаде, а затем, по слухам, уже приобрели и дом в Малибу стоимостью 15 миллионов долларов (ранее особняк принадлежал Мелу Гибсону).

Кроме того, пара взяла на себя обязательства вернуть три миллиона долларов, затраченных на ремонт Фрогмор-коттеджа, который был домом для Меган, Гарри и их сына Арчи в Англии.

Ну а без сомнений рассчитывать Меган и Гарри могут пока разве что на 2,5 миллиона долларов от принца Чарльза, который, как сообщалось ранее, обещал выделить им эту сумму на покрытие расходов на охрану в США. Впрочем, всех финансовых нужд пары эта сумма, конечно, не покроет.

Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

Арендс отметил, что вряд ли ситуация выйдет из-под контроля настолько, что внук британской королевы и его жена вовсе останутся без средств к существованию, но, вероятно, им придется значительно урезать свои расходы и вести довольно скромный образ жизни, ведь из-за текущей ситуации возможности зарабатывать деньги самим нет.

Однако это не единственная проблема, которую придется пережить Меган и Гарри. К финансовой нестабильности могут прибавиться и проблемы адаптации, ведь если для Маркл Лос-Анджелес — это родные края, то принц может столкнуться с настоящим «культурным шоком», ведь он лишь посещал США, но никогда там не жил. Некоторые инсайдеры уже поделились с прессой информацией, что Гарри приходится нелегко в Америке.

Тем не менее пара, похоже, не теряет самообладания: хотя сами Меган и Гарри сейчас, вполне вероятно, нуждаются в помощи, они стремятся помочь и другим. Так, недавно они попробовали себя в роли курьеров и доставили еду нескольким жителям Лос-Анджелеса в рамках благотворительной акции. Ну что же, возможно, это выход: как известно, во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции, введенного во многих странах, профессия курьера стала одной из самых востребованных.

По материалам: www.spletnik.ru