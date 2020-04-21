Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения

Меган Маркл и королева Елизавета II

В день рождения королевы Елизаветы II, а сегодня британскому монарху исполнилось 94 года, дети, внуки и правнуки поздравили ее в соцсетях и по видеосвязи. Не остался в стороне от этого события и 35-летний принц Гарри, уехавший вместе с 38-летней женой Меган Маркл и одиннадцатимесячным сыном Арчи в США. Из Америки они позвонили в Англию, чтобы показать монарху подросшего сына Арчи и поздравить с праздником.

Пресс-секретарь герцогов Сассекских подтвердил, что разговор супругов с королевой состоялся. Официальный источник отметил, что Арчи тоже принял участие в семейном поздравлении.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Вместе с мужем, 98-летним принцем Филиппом, королева спасается от пандемии коронавируса в Виндзорском замке, откуда не выезжает. Все обычные официальные мероприятия в честь ее дня рождения были отменены, причем впервые за 68 лет.Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особым образом. Звонки и поздравления в этот день останутся конфиденциальными. Не будет пушечных выстрелов, чтобы не вводить дополнительные меры безопасности, — сказал источник во дворце.

Королева Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

По материалам: www.spletnik.ru