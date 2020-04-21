В сеть попала переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл: «Том, мы с Мег не злимся на вас»

Принц Гарри/ Томас Маркл

Адвокаты 38-летней Меган Маркл предоставили суду новые документы по делу о защите частной жизни, которое герцогиня Сассекская возбудила против издателя таблоида The Mail on Sunday. Документы, приобщенные к делу, включают в себя сообщения, которые 35-летний принц Гарри посылал отцу своей невесты незадолго до свадьбы, пытаясь отговорить его общаться с британскими таблоидами.

Документы были поданы в суд в понедельник, а накануне этого герцоги Сассекские обратились к редакторам The Sun, Daily Mail, The Mirror и The Express, с тем чтобы объявить о прекращении всякого сотрудничества в дальнейшем.

Принц Гарри и Меган Маркл

Томас Маркл

Меган Маркл, напомним, подала в суд на Associated Newspapers Limited, издателя The Mail on Sunday и сайта Mail Online, после публикации таблоидом письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу. С ним безуспешно пытался связаться принц Гарри, чьи сообщения теперь находятся в распоряжении суда.

Том, это снова Гарри! Нам на самом деле нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но «публичные действия» только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мег и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения со СМИ. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мэг и я не злимся на вас, нам просто нужно поговорить с вам,— говорится в одном из сообщений принца Томасу Марклу.

Томас и Меган Маркл

В другом сообщении Гарри снова пытается предостеречь отца Меган от общения с прессой.Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня,— снова обратился принц к нему.

По словам адвокатов Меган Маркл, ее отец не ответил на сообщения принца Гарри, вместо этого согласившись на общение с таблоидом TMZ, которому рассказал, что попал в больницу с сердечным приступом за несколько дней до свадьбы дочери. Меган пыталась связаться с отцом, но он якобы не отвечал на звонки. После ее свадьбы, на которой Томас не присутствовал, он продолжил общаться с прессой, что заставило Меган написать ему. Теперь же она обвиняет тех, кто опубликовал ее письмо, в нарушении авторских прав, а также законов о конфиденциальности и защите данных.

По материалам: www.spletnik.ru