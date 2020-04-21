Вэл Килмер рассказал о своем увлечении Анджелиной Джоли: «Я не мог дождаться, чтобы поцеловать ее»

Вэл Килмер и Анджелина Джоли

60-летний Вэл Килмер, который крутил романы со многими голливудскими красавицами, рассказал об отношениях с Анжелиной Джоли. Звезда фильма «Лучший стрелок» в своих мемуарах «Я твой Гекльберри» (название — это дань уважения Марку Твену, любимому писателю актера) вспомнил, как впервые встретился с актрисой. Это произошло на съемочной площадке картины «Александр», за год перед тем, как она стала встречаться с Брэдом Питтом.

В трогательном отрывке Вэл рассказал, как бывшая коллега по фильму буквально спасла его.

Я был спасен от ледяного ада одиночества другим ангелом. Пожалуй, самым душевным и серьезным из всех. Анджелина. Когда меня спрашивают о ней, я всегда говорю, что она не похожа на других женщин и других суперзвезд. Она великолепная. Более мудрая. Более трагичная. В ней больше магии. Мне потребовались недели, чтобы хоть немного понять ее,

— признался актер.

Килмер признался, что Анджелина Джоли поразила его задолго до того, как они начали вместе сниматься в фильме.

Мы стали дружить. Я был рядом, когда мама Энджи (Марчелин Бертран) боролась с раком. Они тогда остановились в любимом отеле ее мамы. Я тоже оказался там сам,

— вспомнил Вэл.

Килмер рассказал, как хотел чаще репетировать с Джоли, которая недавно рассталась со своим вторым мужем, Билли Бобом Торнтоном.

Я не мог дождаться, чтобы поцеловать Энджи, купить ей джет «Гольфстрим» и написать на хвосте самолета V + J. Тогда она как раз усыновила своего первого ребенка, Мэддокса, и папарацци были одержимы этой постмодернистской Мадонной, — написал он.

Но, к сожалению, для Килмера, она влюбилась в другого. В 2004 году Джоли встретила Брэда Питта на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и у них завязались отношения.

Вэл Килмер считался секс-символом в 80-е и 90-е, от поклонниц у него не было отбоя. Самый тяжелым для него был разрыв с Дэрил Ханной. Он рассказал, что неудавшиеся отношения с актрисой разбили его сердце на мельчайшие кусочки.

Я все еще люблю Дэрил, когда мы расстались, я плакал каждый день в течение полугода, — признался Вэл в своей книге.

Вэл Килмер и Дэрил Ханна

Излечиться ему помогла Синди Кроуфорд. По словам Килмера, модель сумела сделать его счастливым. Хоть и счастье длилось недолго. Килмеру также приписывают романы с Мишель Пфайффер, Эллен Баркин, Дрю Бэрримор и Пэрис Хилтон.

Синди Кроуфорд и Вэл Килмер

В книге Вэл называет себя «рабом любви» и упоминает, что «калейдоскоп» его любовных приключений начался со знакомства с певицей и актрисой Шер, которая была старше его на 13 лет. Килмеру тогда было немногим за двадцать.

Вэл Килмер и Шер

Женат Вэл был лишь однажды. В 1988 году он сыграл свадьбу с актрисой Джоанн Уолли. В 1991-м у супругов родилась дочь Мерседес, а через четыре года появился сын Джек. В общей сложности звезды прожили вместе восемь лет. После развода Килмер несколько лет судился с женой за право опеки. В итоге дети жили поочередно с мамой и папой.

В 2017-м Вэл впервые рассказал о борьбе с раком горла. Актер тогда потерял все свои деньги из-за неудачных инвестиций, а лечение ему оплатила Шер. Сейчас, по его словам, болезнь отступила.

По материалам: www.spletnik.ru