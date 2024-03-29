О том, что парламентским комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки закончен процесс рассмотрения всех предложенных поправок к законопроекту о мобилизации, а также сколько времени пройдет до окончательного вынесения документа на голосование, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале нардепа от партии «Голос» Ярослава Железняка.

По словам Железняка, на сегодня, 29 марта, разобраны все 4 269 поправок к «мобилизационному» проекту закона — фактически документ готов на 100 процентов. Однако, данный законопроект ожидает еще несколько стадий до перехода к голосованию во втором чтении. В частности, на днях станут обрабатывать добавление ряда дополнительных комитетских правок, что, судя по всему, несколько затянет процедуру. Кроме того, оборонному комитету еще необходимо утвердить «всю таблицу».

Народный избранник от «Голоса» резюмировал:

Через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале Парламента.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, сколько украинцев из 500 000 мобилизованных отправят на передовую.