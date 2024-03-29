Генерал в интервью «Укринформу» сообщил, что на данный момент не идет речь о необходимости мобилизации 500 000 резервистов, так как это количество было существенно уменьшено после уточнения боевого состава ВСУ, информирует «НБН».

По словам военачальника, сейчас пересматривается численность определенных подразделений, которые не задействованы в боевых действиях. Он отметил, что такие проверки позволили высвободить тысячи военных для пополнения боевых частей.

Сырский сообщил, что сегодня уже происходит ротация защитников на линии фронта, что обеспечивает отдых и восстановление для воинов. Главком ВСУ добавил, что для обеспечения этого процесса Силам обороны нужны люди. Поэтому каждый украинский мужчина призывного возраста должен понимать, что от его решений и действий зависит, чтобы наша страна выстояла.

Также в интервью военачальник прокомментировал решение Зеленского в разгар войны заменить главнокомандующего армии Украины.