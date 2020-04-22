Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Настя Ивлеева/ Тимати

Настя Ивлеева личным рекордом завершила серию прямых эфиров в инстаграме, которые проводила в дни самоизоляции. Гостем последнего стал рэпер Тимати, долго готовившийся ко встрече с Ивлеевой и придумавший для нее безумные задания. Впрочем, ее ответные челленджы для него оказались такими же, поэтому прямой эфир, за которым наблюдали 560 тысяч человек в сети, стал самым непредсказуемым и опасным из всех в ее блоге.

Прежде чем рассказывать о челленджах эфира, так и хочется напомнить, что не стоит повторять их. В одном из самых странных заданий Тимати должен был проколоть зубочисткой любую часть тела, но заменил зубочистку на иглу от шприца (такая замена показалась ему более гигиеничной) и проколол свою губу.

Настя Ивлеева и ТиматиТы абсолютно отмороженный. Я не ожидала, что ты настолько сумасшедший, — сказала ему Ивлеева.

Настя соревновалась с ним в скоростном поедание бургеров Black Star, но не смогла опередить их владельца. По заданию Тимати Ивлеева стояла на гвоздях и резала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

Видя, как растет число зрителей шоу, блогер пообещала, что если их станет полмиллиона, то она покажет грудь, но когда рекордная отметка была пройдена, взяла обратно свое обещание. В качестве компенсации за отказ Тимати предложил ей нарисовать грудью «картину», что она и сделала, отвернувшись от камеры.

Тимати

Настя Ивлеева

По материалам: www.spletnik.ru