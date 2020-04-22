Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Культура
Игорь Кнышевский0

Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Настя Ивлеева/ Тимати

Настя Ивлеева личным рекордом завершила серию прямых эфиров в инстаграме, которые проводила в дни самоизоляции. Гостем последнего стал рэпер Тимати, долго готовившийся ко встрече с Ивлеевой и придумавший для нее безумные задания. Впрочем, ее ответные челленджы для него оказались такими же, поэтому прямой эфир, за которым наблюдали 560 тысяч человек в сети, стал самым непредсказуемым и опасным из всех в ее блоге.

Прежде чем рассказывать о челленджах эфира, так и хочется напомнить, что не стоит повторять их. В одном из самых странных заданий Тимати должен был проколоть зубочисткой любую часть тела, но заменил зубочистку на иглу от шприца (такая замена показалась ему более гигиеничной) и проколол свою губу.

Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картинуНастя Ивлеева и ТиматиТы абсолютно отмороженный. Я не ожидала, что ты настолько сумасшедший, — сказала ему Ивлеева.

Настя соревновалась с ним в скоростном поедание бургеров Black Star, но не смогла опередить их владельца. По заданию Тимати Ивлеева стояла на гвоздях и резала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картину

Видя, как растет число зрителей шоу, блогер пообещала, что если их станет полмиллиона, то она покажет грудь, но когда рекордная отметка была пройдена, взяла обратно свое обещание. В качестве компенсации за отказ Тимати предложил ей нарисовать грудью «картину», что она и сделала, отвернувшись от камеры.

Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картинуТимати

Челлендж на глазах у полумиллиона: Тимати проколол губу, а Настя Ивлеева нарисовала грудью картинуНастя Ивлеева

По материалам: www.spletnik.ru


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