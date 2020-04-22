Онлайн-встреча с родными и мамин торт: как пройдет день рождения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон с сыном Луи

Завтра в семье 38-летней Кейт Миддлтон и 37-летнего принца Уильяма большой праздник — их младшему сыну Луи исполняется два года. На днях стало известно, как герцоги Кембриджские вместе с тремя детьми проведут этот день.

Инсайдеры сообщают, что утром Кейт и Ульям вместе с Луи, вероятнее всего, созвонятся по видеосвязи со всеми близкими родственниками, которые захотят поздравить малыша с праздником. Сейчас герцоги вместе с детьми находятся на самоизоляции в загородном поместье в Норфолке, из-за чего Джордж, Шарлотта и Луи могут поддерживать связь со своими дедушками, бабушкой и прабабушкой Елизаветой II исключительно в онлайн-формате.

Принц Чарльз, Кейт Миддлтон с сыном Луи

Я думаю, что очень важно оставаться на связи, сохранять позитивный настрой и иметь возможность поговорить с друзьями и семьей, а также прислушиваться к некоторым советам, как справиться со странными чувствами и сложными обстоятельствами, в которых мы находимся,

— рассказал Уильям об онлайн-общении с семьей в недавнем интервью BBC.

Он также добавил, что Луи очень любит общаться с родственниками по видеосвязи, однако при каждом разговоре почему-то норовит нажать красную кнопку для отбоя вызова.

Принц Уильям с сыном Луи

По словам инсайдера, накануне дня рождения младшего сына Кейт Миддлтон наверняка проведет всю ночь на кухне за приготовлением праздничного торта. Как-то герцогиня призналась, что просто обожает печь для своих детей и готовит что-то вкусное для них практически на каждый день рождения:

Я обожаю печь торты! Это стало своего рода традицией. Обычно я не сплю до полуночи и вожусь на кухне с коржами и глазурью. Но мне это очень нравится!Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, чем они занимаются с детьми на карантине. По словам родителей, у Джорджа, Шарлотты и Луи очень много энергии, поэтому им приходится придумывать для них различные занятия. Так, они всей семьей занимаются кулинарией и возятся в саду.

Принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыновьями Луи и Джорджем

По материалам: www.spletnik.ru