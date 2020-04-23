Дизайнер свадебного платья Меган Маркл поделилась воспоминаниями о своей работе с герцогиней

Принц Гарри и Меган Маркл

19 мая 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметят двухлетнюю годовщину своей свадьбы. В преддверии этого события дизайнер подвенечного наряда герцогини Клэр Уэйт Келлер, бывший креативный директор Givenchy, поделилась воспоминаниями о своей работе с невестой. В инстаграме она опубликовала серию свадебных снимков Меган и рассказала, что происходило в дни, предшествовавшие торжественной церемонии.

Два года назад я была на финальной примерке очень секретного платья. В те месяцы я испытывала очень много эмоций. Свадебные платья для дизайнера — это одни из самых восхитительных и прекрасных и в то же время очень личных моментов, так как для женщины-творца и художника важно вложить в него все чувства, которые испытывает невеста,

— призналась она.

Взяв на себя такую большую ответственность, Клэр должна была, проще говоря, поставить себя на место Меган, чтобы понять, что именно она хочет увидеть на себе в день свадьбы, и после долгих бесед с герцогиней ей удалось создать именно то, чего и хотела Меган.

Научившись отпускать свои эмоции и принимать чувства тех, для кого вы создаете наряд, вы сможете создать невероятно доверительные и близкие отношения. После долгих часов разговоров и встреч постепенно все части этой истории сошлись воедино,

— рассказала она.

В работе с Меган Маркл Клэр отметила ее безупречность и простоту, назвав их ее главными принципами, а также сказала, что для герцогини было крайне важным непременно отразить на наряде 53 цветка, символизирующих 53 страны, входящие в Британское содружество наций.

Она хотела отразить классическую вневременную красоту. Было очевидно, что значение этого события было больше любого другого дня. Было ясно, что это будет очень личная церемония, которая отразит как наследие невесты, так и жениха, а также их пример того, как можно быть инклюзивными, настоящими и великодушными,

— заключила она.

По материалам: www.spletnik.ru