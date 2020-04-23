Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности

Хлоя Севиньи

45-летняя актриса Хлоя Севиньи совсем скоро впервые станет мамой. Она долго не подтверждала появившиеся в прессе слухи о беременности, согласившись прокомментировать их лишь меньше трех месяцев назад. А последнем триместре актриса перестала прятаться от камер и даже согласилась на глянцевую фотосессию незадолго до родов.

Хлоя Севиньи на обложке Homme Girls

Севиньи появилась на обложке журнала Homme Girls, которому рассказала, что не стала до родов узнавать пол ребенка и придумывать ему имя, так как предпочитает не торопить события. Отвечая на вопросы блиц-интервью, актриса призналась, что последнее время читает только книги о материнстве и думает сейчас только ребенке.

Отец ее первенца — арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович, роман с которым у Севиньи начался примерно год назад.

По материалам: www.spletnik.ru