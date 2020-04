Хроники коронавируса: Шарлиз Терон помогает жертвам насилия, а Мадонна — заключенным

Шарлиз Терон/Мадонна

Многие знаменитости во время пандемии коронавируса лишились возможности работать, ведь в целях безопасности отменили все массовые мероприятия, в том числе концерты, а также приостановили производство фильмов. Тем не менее, понимая, что простым людям переносить кризис еще тяжелее, звезды проявили солидарность и включились в благотворительные программы. Недавно свой вклад в общее дело внесли также 44-летняя Шарлиз Терон и 61-летняя Мадонна.

Благотворительный фонд Терон пожертвовал один миллион долларов на борьбу с COVID-19, из которых 500 тысяч долларов были выделены специально на содержание приютов для жертв домашнего насилия и мероприятий в рамках программы «Вместе для нее» (Together for Her).

Шарлиз Терон

Фонд Шарлиз вместе с Фондом индустрии развлечений (EIF) призывают других влиятельных женщин и организации присоединиться к этой важнейшей инициативе, чтобы обеспечить необходимую помощь нуждающимся женщинам.

На проблему домашнего насилия ранее уже обращала внимание и Анджелина Джоли. Актриса даже написала открытое письмо в Time, в котором призвала обращать особое внимание на детей из неблагополучных семей, которым в настоящий момент не к кому обратиться за помощью, ведь во время режима самоизоляции они лишены общения с учителями и одноклассниками и остаются наедине со своими проблемами.

Мадонна

Мадонна же объединилась с продюсером Кэшем Уорреном (он также является совладельцем бренда домашней одежды и белья Pair of Thieves), а также организацией Reform Alliance, которую создали рэперы Джей-Зи и Мик Милл, а также бизнесмен Майкл Рубин, чтобы помочь заключенным и работникам тюрем.

Суровая правда состоит в том, что мы должны остановить распространение COVID-19 внутри тюрем, если мы хотим остановить его распространение за пределами тюрем. #НетТюремнойПандемии,

— говорится в официальном заявлении.

Всего будет пожертвовано 100 тысяч масок: 50 тысяч планируют направить в тюрьму округа Кук и управление исправительных учреждений штата Иллинойс, 20 тысяч направят в управление исправительных учреждений Луизианы, а остальные 30 тысяч — в тюрьму Вакавилль в Калифорнии, тюрьму в Нью-Йорке и в отделение шерифа округа Саффолк в штате Массачусетс.

В начале апреля Reform Alliance уже закупил порядка 130 тысяч масок для различных исправительных учреждений в других штатах.

Более двух миллионов жизней в тюрьмах по всей Америке в настоящее время находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19. Очень важно, чтобы мы защищали наших заключенных и тюремный персонал, особенно с учетом того, что в этих учреждениях трудно соблюдать правила социального дистанцирования,

— сказал сопредседатель Reform Alliance Майкл Рубин.

Деятельность организации направлена на защиту прав заключенных, а также несправедливо осужденных людей. Своей целью учредители видят и реформу всей судебной системы в целом.

Новостью об участии в благотворительном пожертвовании Мадонна уже поделилась и у себя в инстаграме. Напомним, ранее певица подверглась критике пользователей сети за видео, в котором она рассуждала о коронавирусе. Его Мадонна записала, сидя в ванне с лепестками цветов. Певица назвала вирус «великим уравнителем» и заявила, что все находятся в одной лодке. Однако подписчики указали ей на то, что последствия, в том числе экономические, все переживают по-разному, а самоизоляция в собственном особняке не равна самоизоляции в лачуге. Видео в итоге было удалено со страницы.

Возможно, певица сделала выводы из критики и на этот раз решила помочь не словом, а делом, позаботившись о наименее социально защищенных слоях населения.

На этот раз Мадонна собрала куда больше одобрительных комментариев.

