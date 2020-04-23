Певица Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской и крестьянской»

Азилия Бэнкс

28-летняя американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс обругала в твиттере русскую кухню в ответ на критику от русскоязычного пользователя соцсети. Бэнкс поделилась с поклонниками кадрами своего ужина — опубликовала видео и фото процесса приготовления курицы с овощами, но не у всех, кто следил за процессом, потекли слюнки.Почему этот человек питается ТАК, но выпускает музыку лучше, чем у многих,— написала по-русски пользовательница под ником SecretShh5 в комментарии к видео.

Азилия Бэнкс

Такой поиск связи между музыкой и едой спровоцировал Азилию к выплеску негатива в адрес русской кухни. Обиженная критикой Бэнкс назвала ее «варварской и крестьянской кухней», решив поделиться своими познаниями в блюдах из России.

Русская кухня — одна из самых худших варварских крестьянских кухонь, которые я когда-либо видела. Пожалуйста, съешь немного оленьих щек и свеклы и иди мыть свою задницу в городском колодце… Но сначала принеси мне матрешку и медовый пирог. Еще я бы взяла блины и икру. А все остальные ужасные блюда оставь при себе… Поверь, что темнокожая женщина прямо сейчас приготовит салат оливье и медовый пирог лучше, чем твоя мама… Эта курица получилась такой сочной, что развалилась в духовке,— написала певица в ответ на критику в соцсети.

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— AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

По материалам: www.spletnik.ru