Стефания Маликова призналась, что не была готова к появлению младшего брата

Елена и Дмитрий Маликовы с детьми Марком и Стефанией

Старшая дочь 50-летнего Дмитрия Маликова и его 57-летней жены Елены Стефания души не чает в своем младшем брате — двухлетнем Марке, однако, как она призналась в прямом эфире в инстаграме портала Peopletalk, новость о его появлении на свет стала для нее неожиданностью.

Когда родители приехали с маленьким человеком на руках, это был самый трогательный момент за всю мою жизнь. Я узнала обо этом за пять дней, была абсолютно не готова, все было как во сне,

— сказала 20-летняя Стеша.

Напомним, что сын пары появился на свет при помощи суррогатной матери. Как рассказал певец, Марк растет очень сообразительным малышом, при этом родители не пытаются навязывать ему своего мнения.

У Марка хороший характер. Он умный, хорошо развивается, говорит. Ему нравится строительная техника. Я хочу дать ему возможность разного выбора, чтобы он и спорт, и музыку попробовал. А дальше пускай сам выбирает,

— рассказал Маликов.

Стефания и Марк Маликовы

Карантин семья дружно проводит вместе, причем, по словам певца, решение о самоизоляции они приняли еще до того, как она стала обязательной.

Мы изолировались достаточно давно, я после 8 марта уже почувствовал что-то не то, начал аккуратно везде ездить. Стеша сейчас учится дистанционно, Лена занимается своими делами, нам помогает. Обычная жизнь, просто мы никуда не ходим. Нет худа без добра, Стефания начала готовить, кормит нас периодически ужинами и обедами,

— поделился он.

В числе их главных развлечений дома — сериалы и книги, которые каждый выбрал исходя из личных интересов. Так, Дмитрий предпочел русскую литературу, а его дочь увлеклась творчеством немецкого философа Эриха Фромма и его произведением «Икусство любить».

По материалам: www.spletnik.ru