Кейт Миддлтон пошутила, что из всех ее детей только принц Луи действительно похож на нее

Кейт Миддлтон/ принц Луи

После публикации новых портретов двухлетнего принца Луи в честь его дня рождения в сети вновь заговорили о том, что младший сын 37-летнего принца Уильяма и 38-летней герцогини Кэтрин похож на свою маму и на ее родственников.

По словам одного из инсайдеров, Кейт Миддлтон тоже не отрицает это внешнее сходство. Все твердят, что принц Луи — вылитая Кейт. Ей приятно слышать это о любимом сыне. Она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто действительно похож на нее! — сказал источник из окружения королевской семьи.

Кейт Миддлтон

Принц Луи

Вдобавок принца Луи сравнивают с отцом герцогини Кейт — Майклом Миддлтоном, на которого похожа и она сама. Сходство младшего наследника и его матери особенно заметно на ее детских фотографиях.

Майкл и Кэрол Миддлтон

В то время как четырехлетнюю принцессу Шарлотту сравнивают с королевой Елизаветой II в детстве, а про шестилетнего принца Джорджа говорят, что он очень похож на принца Чарльза.

Минувшим вечером все трое детей герцога и герцогини Кембриджских вместе с родителями приняли участие в акции Clap for Carers.

По материалам: www.spletnik.ru