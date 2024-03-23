О том, что в заявлении, выпущенном от имени «AMAQ», агентства, приближенного к террористам, и появившемся в ключевом канале ИГИЛ, присутствуют дополнительные подробности нападения, пишет «НБН», ссылаясь на материал группы SITE.

В частности, преступление в «Крокусе» названо наиболее жестокой и скоординированной атакой «за последние годы», предпринятым против «большой толпы христиан». Кроме того, указывается — нападение осуществлено четырьмя боевиками, вооруженными пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова, которые перед атакой внимательно изучили место мероприятия группы «Пикник». Также, в сообщении ИГИЛ уверенно утверждается — поначалу три боевика расстреляли людей в зрительном зале, а четвертый участник группировки в этот момент поджигал помещение.

В данном заявлении «Исламского государства» приводятся уточняющие факты — в результате успешной атаки, около 300 человек либо погибли, либо получили ранения, а на месте инцидента произошло масштабное возгорание. Помимо всего описанного, информаторы «AMAQ» подчеркнули — теракт произошел в стандартном контексте непрекращающейся войны «между «Исламским государством» и странами, борющимися с исламом».

Следует отметить, что «Исламским государством», опубликован групповой фотоснимок потенциальных террористов с заретушированными лицами, но по цвету, крою и узору на предметах одежды двоих неизвестных на этих кадрах, можно понять — детали явно совпадает с тем, что было надето на задержанных в России.

Ранее мы писали о том, что Путин открыто связал Украину с терактом в «Крокус Сити Холл».