О том, что по мнению российского диктатора Владимира Путина, эти «террористы» намеревались скрыться, двигаясь в сторону Украины, где в соответствии с данными ФСБ, украинские спецслужбы якобы готовили «окно для перехода» госграницы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Кремля.

Исходя из неоднозначных и весьма циничных выводов Путина, судя по всему, на время забывшего о вторжении войск РФ и частичном захвате Украины с присоединением «новых территорий», вышеописанные преступники убивали россиян «как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

Кроме того, рассуждая о подобной, его собственной версии «международного терроризма», президент-преступник отметил — общим долгом россиян, в особенности, «всех, кто на фронте [в Украине], граждан своей страны» является «сплочение вместе в одном строю».

Ранее мы писали о том, как в ГУР МОУ отреагировали на обвинения ФСБ.