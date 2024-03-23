О том, что серия недавних атак украинских беспилотников на НПЗ в России, вывела из строя крупнейшие заводы, одновременно дестабилизировав российскую сферу экономики, однако ПВО государства-террориста, судя по всему, не в состоянии защититься от последующих идентичных атак, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — вышеописанные удары по НПЗ, смогли заблокировать работу не менее 10 процентов российских нефтеперерабатывающих мощностей, тем самым нанося существенные финансовые убытки РФ, и расширяя кризис на внутреннем топливном рынке страны-агрессора.

Кроме того, проведение капитального ремонта, безусловно, займет продолжительный период и потребует весомых затрат, а с учетом антироссийских санкций, время восстановления возрастет, как и стоимость замены уничтоженного оборудования.

В Минобороны Великобритании подчеркнули — представитель Министерства энергетики РФ указал на необходимость усиления мер защиты НПЗ, и так как действующее ПВО не справляется с задачами, захватчики планируют дополнительно развернуть ЗРК «Панцирь» (не смогли «прикрыть» Москву от дронов Украины).

Ранее мы писали о том, что в Сети опубликовали кадры пожара на Куйбышевском НПЗ.