Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер

Лили Рейнхарт и Коул Спроус

Через два дня после того, как 27-летний актер Коул Спроус назвал «необоснованными» слухи о своем романе с Кайей Гербер, высказать свое мнение относительно этой ситуации решила и его девушка Лили Рейнхарт.

В среду она написала очень эмоциональное сообщение в твиттере, в котором назвала эту социальную сеть очень «токсичной».

Твиттер — это на самом деле самый токсичный вид социальных сетей. Люди превращаются в кретинов и ведут себя как придурки. Неужели вы не понимаете, что такое карма? Это нормально, если нет. Вы поймете это, когда это коснется ваших несчастных задниц,

— написала актриса. Однако сообщение 23-летней звезды просуществовало недолго — чуть позже она решила его удалить.

Обратилась она к хейтерам и в сторис в инстаграме.

Дорогие пользователи социальных сетей, не подавляйте людей ради того, чтобы их подавить. Не будьте чертовыми кретинами. Мир больше не нуждается в этом дерьме,

— написала Рейнхарт.

Напомним, слухи о расставании коллег по сериалу «Ривердейл» (Riverdale) появились после того, как Рейнхарт удалила из инстаграма совместные со Спроусом снимки, в то время как Кайя Гербер публиковала в своих соцсетях кадры, будто сделанные в доме Коула. Несколько дней назад актер прокомментировал эти слухи и отметил, что не будет терпеть негативные комментарии в свой адрес.

Я терплю бесчисленные слухи, распускаемые людьми, которые называют себя моими фанатами… Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения и угрозы — это уже признаки безумия. Станьте людьми, перестав быть клоунами. Когда я сделал первый шаг в сторону жизни на виду у огромного числа людей, предвидел последствия. Я никому не хотел потакать, и моя сдержанность в рассказах о себе стала почвой для небылиц,— заявил он.

Впрочем, ни его ответ, ни эмоциональные сообщения Рейнхарт не внесли ясность в ситуацию. Вместе ли пара до сих пор, по-прежнему неизвестно.

Лили Рейнхарт и Коул Спроус в сериале «Ривердейл»

По материалам: www.spletnik.ru