Бассейн, тренажеры и минимум контактов: стало известно, как проходит самоизоляция Владимира Путина

Владимир Путин

Из-за пандемии коронавируса перейти на дистанционную работу был вынужден и 67-летний президент Владимир Путин — он тоже самоизолировался (в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево) и теперь проводит совещания и выступает по видеосвязи. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал, что все контакты глава государства свел к минимуму, хотя «они и не исключены полностью». Но всех, кто переживает за здоровье и безопасность президента, Песков поспешил успокоить, отметив, что «все санитарные нормы соблюдаются»: тесты на коронавирус регулярно сдает не только Путин, но и все те, кто приезжает к нему для личной встречи.

В свободное от работы время Путин, по словам своего пресс-секретаря, продолжает активно заниматься спортом.

Президент по-прежнему привержен спортивному образу жизни — занятия в бассейне, на тренажерах идут в обычном порядке,

— сказал Песков, отметив при этом, что президент также любит читать, причем исторические книги.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Тем не менее времени на хобби у президента, по словам Пескова, не так уж и много, так как «большую часть дня он проводит в рабочем режиме».

Рабочий день президента никак не нормирован — ни временем суток, ни днем недели,

— добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Вчера Дмитрий Песков анонсировал новое обращение президента России к гражданам из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается, что в своем новом выступлении Владимир Путин огласит режим работы на майских праздниках и внесет ясность в ситуацию с дальнейшим развитием событий в связи с распространением вируса в России. Как сказал Песков, «мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив».

На сегодняшний день Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом и заняла девятую строчку в рейтинге стран, пораженных заболеванием. Безусловными «лидерами» в этом списке по-прежнему остаются Соединенные Штаты.

По материалам: www.spletnik.ru