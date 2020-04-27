Джесси Джей спровоцировала слухи об очередном воссоединении с Ченнингом Татумом

Ченнинг Татум и Джесси Джей

В начал этого месяца Джесси Джей и Ченнинг Татум объявили о расставании (уже втором за все время своих отношений), однако вчера поклонники заподозрили пару в воссоединении. Поводом для этого послужила публикация Джесси, которую она сделала в сторис в своем инстаграме. Вчера знаменитому голливудскому актеру исполнилось 40 лет, и 32-летняя певица публично поздравила его с юбилеем, написав ему нежное послание.

Она опубликовала отпускной снимок Татума и очень тепло поздравила его с днем рождения.

Поздравляю с днем рождения этого особенного мужчину. Ты действительно один в своем роде. Я так благодарна за то, что ты родился, но еще больше — за то, что мы встретились. Продолжай жить лучшей жизнью,

— написала она и поставила в конце сообщения смайл в виде сердца.

Напомним, что встречаться с британской певицей актер стал вскоре после расставания со своей женой Дженной Дьюэнн. Через год после начала своего романа Татум и Джей расстались, а затем спустя месяц снова сошлись. Как рассказал тогда инсайдер, после попытки возобновить отношения актер и певица поняли, что им обоим лучше двигаться дальше.

Он занят своей карьерой и родительскими делами,

— добавил инсайдер (Татум боролся с экс-супругой за опеку над шестилетней дочерью Эверли).

Пока комментариев от представителей пары относительно возобновления их романа не поступало, но источники отмечают, что Джесси и Ченнинг остались хорошими друзьями.

По материалам: www.spletnik.ru