«Люблю больше жизни»: Джиган посвятил жене Оксане Самойловой трек в честь ее дня рождения

Джиган и Оксана Самойлова

Несколько недель 34-летний Джиган не выходил на связь с поклонниками и ничего не публиковал в инстаграме. По слухам, все это время рэпер находился в рехабе в одном из оздоровительных комплексов в Ивановской области.

На днях же Джиган наконец вернулся в инстаграм. Его первой публикацией после долгого перерыва стал клип на песню «Готов на все», посвященный жене Оксане Самойловой. А сегодня утром рэпер сделал своей супруге еще один музыкальный сюрприз. Он представил новый трек под названием «Тайна», который приготовил специально на день рождения Оксаны. Песню Джиган также посвятил их младшей дочери Майе, которая празднует день рождения в один день вместе с мамой, — сегодня малышке исполняется три года.

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми Майей, Ариелой и Леей

С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни! Мама и Майя HBD! Премьера моего нового трека «Тайны» уже сегодня в 23:59 на всех цифровых площадках (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Джиган в инстаграме под клипом на песню «Тайна», который состоит из трогательных кадров из их семейного архива.

В новой песне рэпера нет ни слова о пережитых за последние месяцы семейных проблемах. При этом композиция буквально пропитана надеждой на светлое и счастливое будущее пары:

Мы будто бы спутники на орбите,Из этого круга никак не выйти,Солнце для нас светит в самом зените.Ариведерчи звучит, как мантра,Так будет легче нам автоматом.И мы опять исчезаем куда-то,Чтобы вернуться, как солнце после заката.

Джиган и Оксана Самойлова

К слову, поклонники не сомневаются, что музыкальный подарок Джигана впечатлит Оксану, ведь на днях Самойлова публиковала в сторис видео, снятое в машине, а в пути слушала одну из романтичных композиций своего супруга. Тогда многие поклонники решили, что Оксана близка к тому, чтобы простить отца своих четверых детей.

Напомним, что в конце марта Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом, — это произошло спустя всего полтора месяца после рождения их сына Давида. Проблемы в семье Оксаны и Джигана начались сразу же после появления малыша на свет.

Джиган с сыном Давидом

Рэпер начал проводить прямые эфиры в инстаграме, во время которых находился в нетрезвом состоянии и ругался матом при детях. После этого Джиган попал в рехаб в Майами (в Америку Оксана вместе с семьей отправилась рожать сына), но после выхода оттуда все равно продолжал неадекватно вести себя в соцсетях.

Первое время Оксана Самойлова отказывалась от комментариев на эту тему, но после возвращения в Москву заявила, что разводится с мужем, от которого у нее есть три дочери и маленький сын. Многодетная мама сказала, что все 10 лет их семейной жизни были обманом, и призналась, что не догадывалась о многочисленных изменах супруга. Вероятнее всего, пока подать на развод Оксане не удалось, ведь из-за пандемии коронавируса все столичные загсы приостановили регистрацию браков и разводов.

Джиган с дочерью Майей

По материалам: www.spletnik.ru