Принц Гарри запустил свой первый проект после «Мегзита»

Принц Гарри

Пока 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл работают над созданием собственного благотворительного фонда Archwell, названного в честь их сына Арчи, в сети появился сайт нового проекта принца. HeadFIT — первый проект герцога Сассекского с тех пор, как он сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи. Интересно, что Гарри начал работу над ним задолго до своего громкого переезда из Англии. Новая общественная инициатива принца адресована военнослужащим и женщинам, нуждающимся в психологической помощи.

Ментальный фитнес — это поддержка психического здоровья. HeadFIT поможет сохранить психику в нормальном состоянии и остаться на высоте. Это касается жизни на работе и дома. Работа над HeadFIT продолжалась три года, и я благодарен всем, кто приложил к этой работе руку, — объявил принц Гарри о новом проекте на сайте.

Меган Маркл и принц Гарри

Программы по управлению психикой интересовали принца до женитьбы на Меган Маркл. Вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Гарри занимался проблемами психического здоровья в родной Англии: поддерживал общественные организации, участвовал в тематических акциях.

По материалам: www.spletnik.ru