Светлана Лобода поделилась позитивным видео с дочерьми
Светлана Лобода с дочерью Тильдой
После нескольких недель самоизоляции и строгих ограничений далеко не всем удается сохранять позитивный настрой. Но 37-летняя Светлана Лобода — точно не из числа таких людей. Не впадать в уныние и забыть о невзгодах певице помогают ее дети: девятилетняя Ева и Тильда, которая в следующем месяце отметит свое двухлетие. В инстаграме звезда поделилась позитивным видеороликом, в котором она вместе с дочерьми и домашним питомцем показала, как начинается их утро.
Самое доброе утро. Малышки,
— прокомментировала Лобода ролик.
Лицо младшей дочери Светлана, как всегда, не показала, сняв ее со спины, а вот Еву позволила поклонникам разглядеть очень хорошо.
Какое крутое видео. Настоящее, доброе и полное искренности, Хорошее утро начинается не с кофе, а с ваших постов,
— поблагодарили певицу за публикацию ее подписчики.
Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой
Несмотря на то что Лобода признается, что скучает по прежней жизни, плюсы в карантине она тоже успела для себя отметить, и главный из них — возможность проводить много времени с дочерьми.
Представьте, как счастливы ваши дети сейчас, сколько радости они получают от того, что вы рядом,
— писала она в инстаграме.
Сама звезда на карантине не забывает и о занятиях спортом и продолжает регулярно усердно тренироваться дома.
По материалам: www.spletnik.ru