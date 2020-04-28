Звезда сериала «Хор» Леа Мишель впервые станет матерью

Леа Мишель

33-летняя актриса Леа Мишель, известная по роли в сериале «Хор» (Glee), и ее 37-летний супруг, предприниматель Зэнди Рич, готовятся к рождению ребенка.

Они всегда хотели стать родителями,

— рассказал изданию People источник из окружения пары.

О романе пары стало известно летом 2017 года. Меньше чем через год Зэнди сделал возлюбленной предложение, подарив ей кольцо с крупным бриллиантом. Свадьба пары состоялась в марте прошлого года — на церемонии, которая прошла в Северной Калифорнии, присутствовало около 200 гостей. В их числе были и коллеги Мишель по сериалу «Хор» Даррен Крисс и Бекка Тобин, а также Эмма Робертс, с которой Леа вместе снималась в сериале «Королевы крика».

Мы так счастливы быть женатыми и очень благодарны за то, что нас окружают наши друзья и семья. А самое главное — мы счастливы провести остаток нашей жизни вместе,

— сказали они.

И для Мишель, и для Рича этот ребенок будет первым.

По материалам: www.spletnik.ru