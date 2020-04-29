Билл Гейтс высказался о пандемии: «Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года»

Билл Гейтс

Имя 64-летнего создателя компании Microsoft Билла Гейтса не перестает появляться в новостях о пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в марте текущего года. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс в значительной степени финансирует организацию и поэтому связан с ее деятельностью. В недавнем интервью газете Le Figaro американский миллиардер высказался о COVID-19 и возвращении всего мира к нормальной жизни.

Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии… С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к совершенно нормальной деятельности, потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение… Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход (цитата по ТАСС. — Прим.ред.),— сказал Гейтс.

Билл Гейтс

«Лекарством» от пандемии предприниматель считает вакцину, разработку которой финансирует — в интервью он поделился планом создания 14 миллиардов доз. К вакцинам от Билла Гейтса отношение в мире неоднозначное. Согласно одной из теорий, пандемия нужна заинтересованному кругу лиц для чипирования людей через вакцины, для управления и сокращения численности населения планеты.

Отношение к ВОЗ с началом пандемии коронавируса тоже изменилось: возникли сомнения в независимом взгляде организации на вакцинацию. Дональд Трамп, к примеру, приостановил финансирование ВОЗ, обвинив в неверной оценке и прогнозе эпидемии COVID-19.

В интервью Le Figaro Билл Гейтс признал, что в 2015 году выступил с лекцией, предсказывающей пандемию.

По материалам: www.spletnik.ru