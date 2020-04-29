Кейт Бекинсейл устроила в саду репетицию чеховской «Чайки» на русском языке: видео

Культура
Игорь Кнышевский0

Кейт Бекинсейл устроила в саду репетицию чеховской "Чайки" на русском языке: видео

Кейт Бекинсейл

46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл умеет удивлять не только романами с юношами вдвое младше себя. Сегодня кинозвезда устроила в своем саду репетицию пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка», взяв на себя роль Нины Заречной. Свои реплики, как и ее партнер по инсценировке, Бекинсейл произносила на русском языке. Русскоязычные фолловеры Кейт не поверили своим ушам, услышав в ее инстаграме русскую речь.

Кейт Бекинсейл устроила в саду репетицию чеховской "Чайки" на русском языке: видеоКейт Бекинсейл

 

Видео из инстаграма Кейт Бекинсейл

Когда я думала, что удивляться уже нечему…Только Катя может заставить ремонтника кондиционеров играть в пьесе Чехова.Круто! Катя Бекинсейл.Дуэт не хуже Пачино и Де Ниро.»Чайка» на карантине.Хочу, чтобы вместо дубляжа в фильмах с Кейт она сама себя озвучивала на русском.Хорошая попытка…— отреагировали они в комментариях к видео.

Многие из них решили приободрить Кейт в попытках изучения русской классики, посоветовав чаще практиковаться и улучшать произношение. А еще попросили обратить внимание на то, что чайка желтой не бывает.

Кейт Бекинсейл устроила в саду репетицию чеховской "Чайки" на русском языке: видео

Кейт Бекинсейл устроила в саду репетицию чеховской "Чайки" на русском языке: видео

По материалам: www.spletnik.ru


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