Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отмечают очередную годовщину со дня свадьбы. Ровно девять лет назад они обменялись клятвами любви и верности в Вестминстерском аббатстве, а затем по традиции поцеловались перед восторженной толпой на балконе Букингемского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

1/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

2/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

3/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

4/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

5/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

6/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

7/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

8/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2011

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

9/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

10/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

11/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

12/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

13/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

14/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

15/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

16/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

17/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

18/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

19/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

20/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2012

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

21/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

22/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

23/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

24/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

25/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2013

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

26/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

27/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

28/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

29/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

30/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

31/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

32/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

33/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

34/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

35/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

36/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2014

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

37/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

38/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

39/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

40/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

41/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

42/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

43/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

44/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2015

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

45/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

46/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

47/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

48/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

49/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

50/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

51/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

52/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

53/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

54/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

55/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

56/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

57/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2016

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

58/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

59/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

60/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

61/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

62/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

63/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

64/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

65/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

66/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

67/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2017

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

68/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

69/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

70/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

71/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

72/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

73/73
Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2018

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбы

Посмотреть все

В честь годовщины в официальном инстаграме герцогов Кембриджских было опубликовано их свадебное фото, которое сопровождала поздравительная подпись:

Девять лет назад в этот день! Спасибо за все приятные сообщения в адрес герцога и герцогини Кембриджских в день годовщины их свадьбы!

 

Сам праздник сегодня Кейт и Уильям отметят в узком семейном кругу в своей загородной резиденции Анмер Холл в Норфолке — там они уже около месяца находятся на самоизоляции вместе со своими тремя детьми.

Конец апреля и начало мая вообще будут для семьи герцогов Кембриджских щедрыми на семейные праздники. Например, на прошлой неделе они отметили двухлетие младшего сына Луи, а уже в эту субботу Кейт и Уильям вместе с детьми отпразднуют еще одно важное событие — 2 мая принцессе Шарлотте исполнится 5 лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбыКейт Миддлтон и принц Уильям

Ожидается, что в этот день семья, как и на двухлетие Луи, созвонится по видеосвязи с родственниками, которые виртуально поздравят Шарлотту с днем рождения. Дальше Кейт и Ульям с детьми соберутся за столом, главным украшением которого, вероятнее всего, станет домашний торт, сделанный Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили поклонников за поздравления с годовщиной свадьбыПринц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

По материалам: www.spletnik.ru


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