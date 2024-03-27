О том, что уже завтра, 28 марта в Сети будет выложено обновление, предусматривающее переход на следующую версию прошивки One UI 6.1 операционной системы, и включающее набор функций Galaxy AI (ИИ), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Samsung.

В частности, список смартфонов линейки Galaxy, поддерживающих данное обновление, выглядит нижеуказанным образом:

Tab S9/Tab S9+/Tab S9 Ultra;

S23 FE/S23/S23+/S23 Ultra;

Z Fold5/Z Flip5.

Отметим, что в функционал Galaxy AI/ИИ входит осуществление автоматического перевода в режиме реального времени, возможность редактирования текста, поиск информации в Сети о любом объекте, посредством его обводки на экране, трансформирование аудиозаписей в текст, а также разнообразные методы ИИ-улучшения при видео- фотосъемке и последующем редактировании этого контента.

Ранее мы писали о том, что в Украине впервые начала работать ИИ-ведущая.