Бритни Спирс худеет на фоне стресса из-за долгой разлуки с бойфрендом Сэмом Асгари. Всему виной карантин

Сэм Асгари и Бритни Спирс

38-летняя Бритни Спирс продолжает рассказывать поклонникам в инстаграме, как проходит ее самоизоляция. Вчера певица призналась, что этот период дается ей не так уж легко. Вот уже несколько недель Бритни сидит на карантине после своего возвращения из Луизианы — все это время она не видится со своим возлюбленным, 26-летним Сэмом Асгари.

Накануне в своем инстаграме Спирс призналась, что очень скучает по своему бойфренду, и на фоне стресса даже стремительно теряет килограммы:

Как мне кажется, я уже не видела своего парня Сэма уже целую вечность! Я действительно похудела, потому что очень сильно скучала по нему… Теперь все мои брюки и рубашки стали мне велики! Вот что с человеком может сделать разлука… Кто еще такое испытывал?

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Источник, близкий к Бритни, подтвердил в беседе с изданием E! News, что звезда действительно не виделась с Сэмом уже несколько недель:

Она просто хочет быть в безопасности и не хочет рисковать, поэтому соблюдает все меры предосторожности. Они с Сэмом ежедневно общаются по FaceTime, но пока не могут встретиться, потому что еще не прошло достаточное количество времени.

Вчера Бритни Спирс также рассказала в своем инстаграме об инциденте, который произошел с ней около полугода назад. Звезда призналась, что по неосторожности устроила пожар в тренажерном зале своего дома, причем огонь добрался практически до всех ее тренажеров.

Это был несчастный случай, но да… я сожгла спортзал! Я проходила мимо зала и увидела пламя. Слава богу, сработала сигнализация, и никто не пострадал. Я зажгла там две свечи, и в какой-то момент пламя одной перекинулось на другую, начался пожар,

— рассказала Бритни в новом видео в инстаграме.

Певица добавила, что из пожара удалось спасти всего пару спортивных снарядов, с которыми она теперь продолжает тренировки на карантине. Бритни уточнила, что теперь в основном тренируется в саду своего дома. Кстати, не так давно Спирс призналась, что за время самоизоляции планирует значительно улучшить свою физическую форму, и вернуть себе кубики пресса, которые были у нее когда-то.

По материалам: www.spletnik.ru