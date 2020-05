Кендалл Дженнер ответила на пошлую шутку о ее многочисленных романах с игроками НБА

Кендалл Дженнер

Несколько дней назад 24-летняя Кендалл Дженнер была замечена в компании 23-летнего игрока НБА Девина Букера. Слухи об их романе вызвали небывалый ажиотаж в сети, который в итоге вылился в издевательские и хейтерские шутки в адрес модели. В твиттере появились оскорбительные и пошлые комментарии в ответ на видео в Tik-Tok, на котором трое взрослых парней бросают друг другу маленькую девочку, подкидывая ее в воздухе.

Nba players passing around Kendall Jenner pic.twitter.com/R9AukaIJTH

— PJ Gear (@Gearr_PJ) April 29, 2020

Игроки НБА передают друг другу Кендалл,

— написал пользователь твиттера, намекая на романы Кендалл с баскетболистами.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Кендалл, предположив, что это она передает их по кругу. Этот комментарий привлек внимание звезды, и она ответила буквально следующее:

Они ведут себя так, что я не контролирую свои сексуальные желания (по соображениям цензуры дословно перевести слова Дженнер мы не можем. — Прим. ред.),

— написала звезда.

they act like i’m not in full control of where i throw this cooch https://t.co/DOCPKMdW6K

— Kendall (@KendallJenner) April 29, 2020

Поддержку Кендалл сразу же оказала ее младшая сестра Кайли, которая сначала написала нецензурный комментарий, который вскоре удалила, а затем оставила новый, назвав сообщение модели «твиттом года».

Напомним, что за последние несколько лет у Кендалл Дженнер было несколько романов со спортсменами: она встречалась с игроками НБА Блейком Гриффином и Беном Симмонсом. Свой роман с Букером она пока не подтвердила, но сообщается, что знакомы они давно: баскетболист встречался с ее бывшей подругой Джордин Вудс, и, когда Дженнер состояла в отношениях с Симмонсом, они вместе ходили на двойное свидание.

По материалам: www.spletnik.ru