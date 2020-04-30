Лолита Милявская развелась с пятым мужем

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

56-летняя певица Лолита Милявская и 45-летний фитнес-тренер Дмитрий Иванов официально поставили точку в своих отношениях. Развод поп-звезды с пятым мужем затянулся на семь месяцев. Об этом Иванов рассказал журналистам после судебного заседания, итогом которого стало решение расторгнуть брак. Дмитрий объяснил, почему на это потребовалось так много времени.

Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах,— рассказал мужчина изданию «Комсомольская правда».

По его словам, в итоге адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты, отказался от прежних требований ради завершения бракоразводного процесса.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

По материалам: www.spletnik.ru