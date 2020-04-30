Влад Топалов обратился к хейтерам после скандала с женой Региной Тодоренко: «Я готов убить каждого»

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Скандал с участием известной 29-летней телеведущей Регины Тодоренко вызвал большой общественный резонанс (напомним, ее осудили за оправдание домашнего насилия). На звезду буквально обрушился поток критики и травли, журнал Glamour даже лишил ее звания «Женщина года», а известные компании стали разрывать с ней рекламные контракты. Несмотря на то что было и немало тех, кто поддержал Тодоренко, в ее адрес продолжают поступать оскорбления. Вчера за Регину в прямом эфире в инстаграме вступился ее 34-летний муж Влад Топалов, который эмоционально обратился к хейтерам.

Вы ненавидите меня, мою жену, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Но не надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такую ненависть? Было бы здорово, если бы все мы, включая меня, научились быть добрее!

— сказал он.

Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Михаилом

В ходе эфира Топалов признался, что несколько дней назад умер его близкий друг Дмитрий Добрый, и активная травля в адрес их семьи как раз совпала с датой его кончины, из-за чего ему еще было крайне непросто пережить происходящее.

Но я вас прощаю. Все это не имеет значения, потому что в тот день, когда вы обрушили столько злости на меня, жену, сына, из жизни ушел Дима,

— рассказал он.

Топалов также отметил, что из-за травли и хейтеров его жена лишилась «всего, чего она добивалась: званий, проектов, контрактов, работы, денег».

Сегодня он снова вышел на связь с поклонниками и предложил «двигаться всем дальше».

Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого,

— заключил он.

Подписчики его поддержали и пожелали семье музыканта добра.

К слову, сама Тодоренко, по слухам, собирается снять фильм о домашнем насилии. Но пока подробности о нем неизвестны.

По материалам: www.spletnik.ru