Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Культура
Игорь Кнышевский0

Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Принцесса Шарлотта

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта празднует сегодня пятый день рождения. В честь этого события 38-летняя герцогиня Кембриджская поделилась серией новых снимков девочки. На фотографиях, размещенный на официальной странице герцогов в инстаграме, Шарлотта старательно помогает родителям доставлять еду одиноким пожилым людям в Норфолке — пенсионеры находятся в зоне риска и тяжелее переносят коронавирус, поэтому не могут выходить из дома без острой необходимости.

Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

На кадрах, которые сделала Кейт, правнучка королевы Елизаветы II предстала в в платье с принтом «гуная лапка» от Zara.

Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Первым новостью поделился блогер Aia0604.

По материалам: www.spletnik.ru


загрузка...

Похожие материалы

Ксения Собчак и Максим Виторган отметили двухлетие своего сына Платона

Игорь Кнышевский

Скандал в Instagram Сергея Шнурова: лидер Rammstein послал всех на три буквы (ВИДЕО)

Игорь Кнышевский

Божена Рынска впервые стала матерью

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий