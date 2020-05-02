Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Принцесса Шарлотта

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцесса Шарлотта празднует сегодня пятый день рождения. В честь этого события 38-летняя герцогиня Кембриджская поделилась серией новых снимков девочки. На фотографиях, размещенный на официальной странице герцогов в инстаграме, Шарлотта старательно помогает родителям доставлять еду одиноким пожилым людям в Норфолке — пенсионеры находятся в зоне риска и тяжелее переносят коронавирус, поэтому не могут выходить из дома без острой необходимости.

На кадрах, которые сделала Кейт, правнучка королевы Елизаветы II предстала в в платье с принтом «гуная лапка» от Zara.

Первым новостью поделился блогер Aia0604.

По материалам: www.spletnik.ru