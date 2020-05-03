Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото

Лиа Мишель

В конце апреля в прессе появились сообщения о том, что 33-летняя актриса Лиа Мишель ждет первенца, но официально информация еще не подтверждалась — репортеры People ссылались на свой источник. Но звезда сериала «Хор» решила не томить публику слишком долго.

Вчера Лиа опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой прекрасно заметно, что она действительно ждет ребенка.

Лиа Мишель

Так благодарна,

— актриса сопроводила снимок лаконичным комментарием.

Пол ребенка Лиа решила пока не раскрывать, сопроводив сообщение нейтральным эмоджи.

Пост знаменитости собрал уже более полутора миллионов лайков. Поздравить Мишель успели не только поклонники, но и некоторые коллеги.

Плачу и кричи от радости! Люблю тебя,

— написала Эмма Робертс.

Отец ребенка — 37-летний бизнесмен и президент компании AYR Зенди Рейх, за которого Лиа вышла замуж в марте прошлого года. Церемония прошла в Северной Калифорнии. Для пары это будет первенец.

Источник поделился с репортерами, что пара очень хотела хотела детей. Напомним, что незадолго до 30-летия Мишель был диагностирован синдром поликистозных яичников (болезнь сопровождается в том числе отсутствием или нерегулярностью овуляции).

Лиа Мишель и Зенди Рейх

Кажется, намечается настоящий звездный бэби-бум! Напомним, не так давно радостными новостями о скором пополнении поделились также Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер, Джиджи Хадид и Зейн Малик, а также Эшли Симпсон и Эван Росс.

По материалам: www.spletnik.ru