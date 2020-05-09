Ксения Собчак, Ирина Шейк, Яна Рудковская и другие поздравляют с Днем Победы и вспоминают ветеранов в соцсетях

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша

Звезды продолжают поздравлять страну с 75-й годовщиной Победы. Сегодня они весь день публикуют в соцстеях посты, в которых вспоминают великий подвиг ветеранов и благодарят их за мирное небо над головой. В период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции виртуальные поздравления — единственный способ оставаться вместе в этот важный для всей страны день. В новом материале SPLETNIK.RU собрал поздравительные посты Ксении Собчак, Яны Рудковской, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и многих других звезд.

Ксения Собчак

Мама сегодня утром читала нам вслух письмо дедушки про его подвиг. Вечная память героям! (здесь и далее офрография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

Яна Рудковская

Сегодня очень важный праздник для всех нас! День памяти о тех, кто защищал нашу родину! Мой дедушка и прадедушка моих сыновей, Сыров Николай Тимофеевич, который прошел военный путь от границы Советского Союза до Москвы и от Москвы до Берлина! Имел множество ранений, был награжден — » Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны», медалью «За оборону Москвы» и многими другими наградами. Спасибо Вам за нашу жизнь, за мирное небо! Всех с праздником, с Днем Победы! С великим праздником для всего российского и советского народа! Никто не забыт, ничто не забыто! Помним! Благодарны! Гордимся.

Ирина Шейк

С Днем Победы!

Полина Гагарина

С Днем Победы! С 75-летием окончания Великой Отечественной Войны! Я хочу, чтобы мы помнили об этой войне всегда, знали ее историю, ее героев и чтобы она никогда не повторилась. Пусть будет мир, будет жизнь, ведь за жизнь воевали и умирали наши родные. С праздником! На фотографиях мой дедушка и прадед!

Юлия Пересильд

С 9 мая. Вспомним всех, кто подарил нам мир. Выпьем за здоровье тех, кто жив! И пусть память об этих героях никогда не исчезает! Герои былых времен они в нас, наших детях! Праздник со слезами на глазах… и сегодня с 12.00 до 22.00 мы читаем Светлану Алексиевич «У войны не женское лицо», чтобы помнить, чтобы знать и чтобы никогда это не повторилось… Слушайте! Молодые! Юные! Знайте! Помните!

Регина Тодоренко

Гурьев Иосиф Захарович, 1920 г.р. Призван Ленинским РВК г. Одессы. Краснофлотец, строевой. Пропал без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г. Мой дорогой прадедушка, спасибо за жизнь! Светлая память всем погибшим за наш мир.

Лена Перминова

С Днем великой Победы, дорогие. Дай Бог, чтобы мы помнили о подвигах наших дедов и прадедов не только в красный день календаря, чтобы им не было стыдно за нас. Корзины с виноградом, песни через колонки и показательные выступления — это конечно жест, но это не главное. А главное — чтобы Ветераны Отечественной войны, которых осталось так мало, чувствовали нашу заботу и благодарность всегда, чтобы наше поколение не предавало память и не подменяло факты о тех, кто отдал жизнь ради мирного неба над нашими головами. Чтобы герои всегда заслуженно оставались героями и чтобы наши дети и правнуки бережно хранили память и благодарность, а мы им на собственном примере показывали, что в этом мире нет места жестокости, ненависти и войне.

Нюша

День Победы без парада военной мощи сегодня, как никогда, объединяет нас, людей, вокруг поколения той страшной войны… Мы с семьей собрали всех в генеалогическое древо. Мой прадедушка Николай в ВОВ служил командиром взвода автоматчиков 251 Гвардейского стрелкового полка, получил Орден Красной Звезды… Мой прадедушка Володя служил начальником гражданской обороны округа в Ашхабаде. А моя бабушка Маша, будучи в плену у немцев маленькой девочкой, запомнила их, рассказывающими о своих «киндерах», что они не хотят воевать и как они ее угощали шоколадом. Расскажите своим деткам о всех своих родственниках, кто жил в то время.

Светлана Бондарчук

У меня было много дедушек, но сегодня хочу вспомнить именно Давида Яковлевича и Бориса Михайловича. Вайсман Давид Яковлевич, 1914 г. рождения. Воевал с первого дня войны до Победы! Командир стрелкового взвода — Северо Западный фронт. Командир развед. роты — Прибалтийский фронт. Награжден Орденами — «Отечественной войны 1 степени», «Александра Невского,» «Кутузова 3 степени», «Красной Звезды». На командной должности стр. роты показал себя опытным и волевым командиром. Его рота прорвала оборону армии противника. Дедушка непосредственно сам в бою в рукопашной схватке убил 12 немецких солдат и захватил 3 пленных. И знаете, что самое удивительное, дедушка прошел через такие страшные испытания, а я помню его милым, добрым, любящим. Помню, как он водил меня в цирк на Цветном бульваре, как мы с ним болтали и смеялись.

Бекетов Борис Михайлович 1924 года рождения. Ушел на фронт добровольцем в 1943 году. Воевал в стрелковом полку. Был ранен при форсировании Днепра. После лечения вернулся на фронт. Воевал до окончания войны, до Дня Победы! И очень важно, что это не только мой дедушка, но и прадедушка моего сына Сережи, помню как Борис Михайлович забирал его к себе на дачу, как они вмести проводили время, как он его воспитывал и рассказывал только добрые истории. Помним! Любим! Ура!

Ляйсан Утяшева

Со слезами на глазах… В этом году как-то особенно все ощущается… Сегодня час говорила с картатаем (дедом) Говорит, как будто это было вчера… Говорит, что так не должно быть никогда. Спасибо моему прадеду, Кираеву Адилгарею Мухамед-Киреевичу! Спасибо всем ветеранам за наше мирное небо… низкий поклон! Вечная память героям! Помним, любим, гордимся! С Днем Победы!

Елена Летучая

С праздником Великой Победы! Этот праздник у меня всегда со слезами на глазах и гордостью в сердце! Мой дед, Филиппов Александр Михайлович, в 22 года ушел служить в ряды Советской Армии и, как и многие, подарил нам Великую Победу и свободную от фашизма страну! Мой прадед: Летучий Александр Степанович. 1899 г.р. Младший сержант пом.командира Гвардии на войне с 07.1941 по 23.06.1945 Три ранения, особая лыжная бригада минометчиков. Награжден за оборону Ленинграда и за Боевые заслуги. Помню и горжусь!

Александр Ревва

Мои бабушка и дедушка — Татьяна Сергеевна и Николай Степанович Михальченко. Бабушка пережила голод, дед потерял зрение на войне, чтобы их дети и внуки жили счастливо. Вечная память! С праздником Великой Победы!

Виктория Лопырева

Звонит мама утром в Севастополь. «Как чувствуешь себя?» — спрашивает своего дядю (моего дедушку), Бориса Павловича, 94-летнего ветерана Великой Отечественной, единственного оставшегося в живых защитника Балаклавы, участника штурма Сапун-горы, участника самого первого парада Победы на Красной площади. И он после едва заметной паузы бодрым голосом отвечает: «Нормально! Нормально чувствую, Ирочка! Ты знаешь, вчера меня поздравляли, военный оркестр играл во дворе, прямо под окном! Я, конечно, форму надел, вышел на балкон — на улицу нельзя из-за вируса… Они играли внизу, а я стоял, слушал. И весь дом слушал. Леночка заплакала, а я говорю: «Ну, что ты плачешь, радоваться надо! Мало нас осталось, уходим постепенно, но — не сдаемся!». Дорогой наш, любимый Боря, спасибо за все! Поздравляем тебя, любим и гордимся!

Ирина Слуцкая

С Днем Победы! Кажется, что с каждым годом этот праздник отдаляется от нас. Но мы не должны забывать тех, кто боролся во имя нашей свободы и благополучия. Мы должны приложить все усилия, чтобы помнить наших героев.

Сергей Лазарев

Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время! С Днем Великой Победы! С 9 мая!

Алсу

С каждым годом мы все больше отдаляемся от победного 45-ого года. И с каждым годом всё важнее простая человеческая память. И для меня как мамы и внучки героев войны очень важно, чтобы мои дети не просто знали историю героев нашей семьи, но чтобы они всем сердцем чувствовали значимость это дня — Дня Великой Победы. Моим старшим детям очень повезло. Они родились при жизни нашей бабули — участницы ВОВ. Слышали непосредственно от нее рассказы о том, что и как было пережито. Наши герои живы — покуда жива память о них. Бережно передадим вахту памяти нашим детям, внукам и правнукам. В честь прабабушки Микелла исполнила песню «Дети мирного неба» на слова Анастасии Бавловой. Это «домашняя» премьера. Пусть она звучит сегодня в память о тех, кому мы обязаны жизнью.

Кристина Асмус

С Днем Великой Победы! Спасибо всем, кто подарил нам право жить сегодня! Помним, любим, гордимся! Мира нам всем и терпимости друг к другу.

Иван Ургант

Эту фотографию я увидел первый раз в «Блокадной Книге» Гранина и Адамовича. Мне ее показала моя мама. Я был тогда чуть старше четырехлетней Долорес, которая вместе с мамой и старшей сестрой идут по Ленинграду весной 1942 года. Тринадцатилетняя Лора не вставала с кровати с декабря по май. Болела нога. Они несмотря ни на что выжили той страшной зимой. И гуляли. Чтобы расхаживать ногу. И еще когда гуляешь не так хочется есть… И каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю о том, как сильно я люблю свою маму и свой родной город. С Днем Победы.

Кирилл Серебренников

Мой родной дядя — сын бабушки от первого брака — Алексндр Гройсман — студент Ленинградской военно-медицинской академии. Их, совсем молодых необстреляных ребят, несмотря на отчаянные просьбы руководства академии — для фронта нужны врачи! — бросили в котел Сталинградской битвы, где они всем курсом и погибли. Году в 95ом отец с трудом нашел место, где его брата, моего дядю Шуру, похоронили в общей могиле… Нет войнам! Будь прокляты войны! Вечная память погибшим!

Марина Юдашкина

День Победы — это наш общий Великий праздник! В этот день мы желаем вам мира ! И здоровья! Пусть по утрам нас будит пение птиц, и ярче светит солнце, а сердца наполнятся гордостью за героев войны! И счастливо живет всегда Земля! С праздником!

Равшана Куркова

Родные, любимые лица. Сколько судеб, жизней… И все ради нас, чтобы мы никогда не узнали, как страшно на этой войне. Спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, низкий им поклон, вечная память.

Ирина Дубцова

На фото мой дедушка, Гончаров Борис Николаевич. Родился дед в 1922 году в Омске. Сразу после артиллерийского училища молодым лейтенантом ушел на фронт. Командовал зенитной батареей, прошёл с боями всю Европу. Победу встретил в 1945 году в Берлине. Имеет много наград, среди которых «Орден Славы», «Орден Александра Невского», «Орден Красного Знамени» и боевые медали. Я помню, что его парадный пиджак с наградами висел в шкафу и был таким тяжелым , что я, ребенок, не могла его поднять. Он, как многие фронтовики, очень мало и скупо рассказывал про войну. А пиджак с орденами и медалями надевал только один раз в году, 9 мая. Помню, как здорово дед играл на аккордеоне, который прошел с ним всю войну. Спасибо, дед, я тобой горжусь! С праздником всех нас! С Днем Победы!

Агния Дитковските

С праздником Великой Победы!

Лера Кудрявцева

Мой дед, Кудрявцев Николай Александрович! Был ранен на Малой Земле и из-за ранения стал военкомом. Второй дед, Романютин Александр Иванович, командовал огневым взводом 342-го стрелкового полка 136 стрелковой дивизии 38 армии Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и героизм, проявленный при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением «Ордена Ленина» и медали «Золотая звезда» за номером 8291.

Наталья Водянова

Это мой дедуничка, Громов Виктор Филиппович, 1926-ого года рождения. В возрасте 16-ти лет добровольцем ушел на фронт. Начинал радистом на подводных лодках, по здоровью в 43-м (кровотечение из ушей) был переведен и стал тральщиком и радистом. Горел, из 32-х человек экипажа только трое спаслись. 14 часов в октябре месяце пробыл в воде, когда ждали когда их подберут. Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю. Война для дедушки закончилась только в 50-м году, в послевоенные годы он разминировал Черное море. Служил 9 лет с начала 42-го по 50-ый год. Еще в 46-м году познакомился с бабуничкой, ей было 17 лет. База тральщиков стояла в Скадовске, где она выросла и ребенком прошла войну. В 50-м они поженились, дедушка демобилизовался и они уехали в Горький. Дедуничка был самым светлым и добрым человеком. Я никогда не видела его в плохом настроении, унынии или сердитым. Мой сын Виктор был назван в честь своего прадедушки, и черты характера Витя унаследовал у своего прадеда. Вечная память нашему дедуничке! С Днем Победы всех нас и мира над головой и в сердцах.

Анжелика Варум

Вена. 9 мая 2020г. Друг прислал коротенькое видео, снятое у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Делюсь. С праздником!

Иван Телегин

Мария Кожевникова

Наши Герои. Мой дедушка, генерал-майор Трофимов Валентин Николаевич в центре с боевым листком! Как же нам тебя не хватает. Мы в долгу перед Вами за мирное небо над головой и за то, что подарили нам дар — родиться свободными! P.S. Спасибо советскому народу и Сталину!

Юлия Ковальчук

Это мой крестник Вова. Он живет в Новом Уренгое и в тайне от всех выучил и сам записал это стихотворение для участия в каком-то конкурсе ко Дню Победы. Я плакала… Потому что пока наши детки, даже не понимая до конца смысла, будут хранить память об этом событии, боль , трагедия, горечь, радость, почтение и уважение не будут забыты. С Праздником! Низкий вам поклон.

Дарья Михалкова

С праздником Победы! В этот день мы вспоминаем своих бабушек и дедушек, которые сражались в Великую Отечественную Войну. Мой прадед, Ефим Григорьевич Троценко прошел четыре войны, Гражданскую в России, Гражданскую войну в Испании, Великую Отечественную и Советско-японскую. Он был советником антифашисткого движения в Испании до нападения Германии на СССР, а когда началась война командовал Забайкальским военным округом. После войны служил на Дальнем Востоке, а потом опять возглавил Забайкальско-Амурский штаб. Будем помнить их пока живы! Они прошли тяжелейший путь! Предки выстояли тогда, значит мы просто обязаны справится со всеми временными трудностями сейчас!

Алина Загитова

Помним. Ценим. Гордимся.

По материалам: www.spletnik.ru