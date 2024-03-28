В эфире своего пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» псевдожурналист сцепился в словесной перепалке с гостем программы, который утверждал, что РФ в ближайшие шесть лет нужно решить другие проблемы помимо так называемой «СВО», информирует «НБН».

В свою очередь Соловьев дал понять, что после завершения российско-украинской войны мира для государства-террориста не будет и население страны должно готовиться к новым боевым действиям.

«Не будет никакого “после СВО “», — раздраженно выдал рупор путинского режима, пожаловавшись на то, что участники программы не хотят понять, что после «спецоперации» россиян ожидает новая война.

Ранее Соловьев предложил пропагандистам заменить недоступный им отдых в европейских странах поездками на «курорты» Ирана и Северной Кореи.