В эфире hromadske советник НАТО рассказал, что «вторая армия мира» использует задержки западной помощи для Украины для проведения более интенсивных атак, информирует «НБН».

При этом на сегодня у ВС РФ нет ресурсов и сил, которые позволили бы им двигаться в направлении больших городов. Ходжес отметил, что он не видит мобильной группировки россиян, которая могла бы закрепить их наступление в районе Авдеевки либо могла бы двигаться в направлении Киева, Харькова и других больших населенных пунктов.

Помимо этого, как сообщил экс-командующий войсками США в Европе, вряд ли у армии Путина есть логистика для движения подготовленных бронетанковых соединений.

По его словам, сейчас РФ просто «толкает людей в мясорубку», пытаясь задушить Силы обороны массой, и просто ведет устаревшую войну на истощение.

Ранее Ходжес посоветовал Украине игнорировать призывы США о прекращении атак на российские НПЗ.