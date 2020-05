Лос-Анджелес на связи: неожиданное видеообращение принца Гарри

Принц Гарри

В эти выходные принц Гарри должен был прилететь в Нидерланды, чтобы дать старт традиционным «Играм непобежденных» (Invictus Games), однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь, и соревнования пришлось перенести на следующий год. Об этом Гарри заявил в своем видеобращении.

A video message from Prince Harry via @WeAreInvictus to mark what would have been the @InvictusGamesNL opening ceremony. While the games were postponed this year due to the pandemic, there is good news for competitors — they will now take place in 2021.pic.twitter.com/Z3JMPmqCFD

— Omid Scobie (@scobie) May 9, 2020

Сегодня мы должны были встретиться в Нидерландах, чтобы открыть Invictus Games, однако наша жизнь кардинально изменилась с тех пор, как я был в Гааге. Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году. О новых датах мы сообщим вам совсем скоро.

— сказал Гарри, отметив, что сейчас очень важно поддерживать друг друга:

Знаю, что в это непростое время многие семьи военнослужащих поддерживают друг друга, общаясь по видеосвязи. Это здорово! Пожалуйста, будьте внимательны друг к другу, и если вдруг кто-то давно не выходил с вами на связь, вполне возможно, что этому человеку сейчас нужна помощь.

Это, к слову, первое видео принца Гарри, записанное в Лос-Анджелесе, куда они с Меган Маркл и их сыном переехали в конце марта.

Invictus Games были организованы принцем Гарри в 2014 году, чтобы поддержать военных, получивших травмы на службе. Цель спортивных состязаний — поднять у участников, имеющих проблемы со здоровьем, а также вдохновить их, помочь в реабилитации и просто отблагодарить за проделанную работу во благо страны.

По материалам: www.spletnik.ru