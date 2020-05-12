Дочь Ивана Урганта Эрика поделилась новыми снимками со своим возлюбленным

Эрика Куталия с бойфрендом Мозесом

Вот уже несколько месяцев старшая дочь Ивана Урганта Эрика (телеведущий не является ее биологическим отцом, Эрика Куталия — дочь жены Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака, однако Иван относится к ней как к родной) встречается с темнокожим парнем по имени Мозес.

Несмотря на то что роман пары вызывает большой общественный интерес, причем часто, увы, с негативным подтекстом, 19-летняя Эрика старается не обращать внимания на хейтеров (хотя порой ей приходится давать им отпор) и не только не закрывает свой профиль, но и продолжает делиться снимками с возлюбленным в инстаграме. Вчера она опубликовала в сторис новые кадры с бойфрендом, на которых они позируют для селфи, а затем прогуливаются, держась за руки.

Эрика Куталия с бойфрендом Мозесом

С Мозесом Эрика познакомилась в США — там она живет уже несколько лет и изучает современное искусство и фотографию в школе Parsons в Нью-Йорке. А вот чем занимается ее бойфренд и при каких обстоятельствах они впервые встретились, Эрика пока не рассказала.

В браке Иван Ургант и Наталья Кикнадзе также воспитывают двух общих дочерей: 11-летнюю Нину и четырехлетнюю Наталью. У Кикнадзе также есть 23-летний сын Нико от первого брака.

По материалам: www.spletnik.ru